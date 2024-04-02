انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في مران الفريق

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، استعدادًا لخوض مواجهة سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمع ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "انتظام لاعبو الأهلي الدوليين في المران الجماعي مساء اليوم"

ويواصل الأهلي، تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الثلاثاء، انتظام لاعبي الأهلي الدوليين في المران الجماعي، بشكل طبيعي، بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة بهم.