45 يوما.. صدمة لجماهير الأهلي بشأن إصابة نجم الفريق

يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلى بعد عودتة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.‏

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "مصدر بالأهلي : محمد الشناوي يحتاج إلى ٤٥ يوم للعودة بشكل تدريجي إلي التدريبات الجماعية"

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء الجمعة القادمة في إياب دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعكف مارسيل كولر، المدير الفنى على دراسة الفريق التنزانى جيدا للاستقرار على الخطة التي سيخوض بها المباراة.