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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وذلك بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة، حفظ الله مصر قيادة وشعبا.


وكتبت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر فيسبوك "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أستاذ جمال علام، وجميع العاملين بالاتحاد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة، حفظ الله مصر قيادة وشعبا".

 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٠٢_١٦٥٦٣١
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