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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسر جلال: موسم رمضان الحالي متنوع والمستفيد الأول الجمهور

ياسر جلال
ياسر جلال

تحدث الفنان ياسر جلال عن رأيه في المنافسة بين الأعمال المعروضة في الموسم الرمضاني الحالي الذي يشارك فيه بمسلسل يحمل اسم "جودر" من حكايات ألف ليلة وليلة. 

وقال: "أرى أن هذا الموسم به تنوع كبير، ولا أراها منافسة بالمعنى الحرفى لها بل الجمهور المستفيد الأول من هذا التنوع الكبير الذي تقدمه الدراما المصرية فى رمضان.

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس العمل مع أبطال مسلسل جودر الذي يعرض حاليا وينافس في الموسم الرمضاني.

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وقال ياسر جلال: “سادت حالة من الجدية داخل فريق عمل المسلسل، والكل بذل أقصى جهد ممكن من أجل تنفيذ العمل بالصورة المثلى، وكان هناك أيضا نوع من الاستمتاع بالنسبة إلينا لمعايشتنا هذه الأجواء الساحرة الجذابة، وأما عن تعاونى مع فريق عمل المسلسل وخاصة البطلات والأبطال، فكنت سعيدا بهذا التعاون خاصة أن جميعهم كان يتعاملون باحترافية شديدة، وحرصوا على إنجاز العمل بدقة وبكل تفانٍ فى العمل”.

وكانت قد ونشرت المتحدة البرومو الدعائى للمسلسل على الصفحة الرسمية مصاحب لتعليق: حكاوي الأساطير مش هتخلص مع جودر.. انتظروا النجم ياسر جلال والنجمتين نور وياسمين رئيس فقط وحصريا على ON في رمضان.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

أبطال مسلسل جودر أبطال مسلسل البرومو الدعائي الدراما المصرية الفنان ياسر جلال ألف ليلة وليلة النجم ياسر جلال الموسم الرمضاني

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