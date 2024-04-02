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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

صدى البلد

يعرض مسلسل المعلم الحلقة٢٣ ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

شهدت الحلقة ٢٢  من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة.


و نقلت زمزم الي المستشفي بعدم تعرضها لوعكة صحية وصدمة بعد ان سمعت تورط ابيها في صفقه نقل المخدرات .


فيما علم المعلم للمرة الاولى اصابه زمزم بسرطان الدم .

و طلب المعلم من الجنتيل ان يحصل على فيلتين و ٢٥٠ مليون جنيه مقابل البضاعه .

مسلسل المعلم الحلقة ١٦ .. مصطفى شعبان في ورطة بسبب المخدرات

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، مفاجآت صادمة، والتي بدأت بنجاح منذر ريحانة (المعلم عنتر شداد) في إدخال المخدرات عن طريق مصطفى شعبان (المعلم)، ويبيع المخدرات إلى التجار. إعلان

وظهر (عنتر شداد) هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من سيارة نقل السمك، في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن الشخص الذي هرب المخدرات من السويس .

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل

مسلسل المعلم الحلقة٢٣

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