رد فعل غاضب من حسين لبيب على تسريب تشكيل فريق الزمالك

وجه حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك رسالة غاضبة بعد تسريب تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل يوم من مواجهة مودرن فيوتشر فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "حسين لبيب طلب من عبدالواحد السيد معرفة صاحب تسريب تشكيل الزمالك خلال المباريات الماضية".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء الأحد المقبل فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.