فحص العينة الثانية.. رمضان صبحي يرسل خطابا إلى هيئة مكافحة المنشطات

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن إرسال رمضان صحبي خطابا لهيئة مكافحة المنشطات لفحص العينة الثانية.

وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رمضان صبحي أرسل خطابًا رسميًا إلى هيئة مكافحة المنشطات، حيث طلب اللاعب ضرورة فحص العينة الثانية التي كانت بعد العينة الأولى بساعة ونصف.

وأضاف :" كما طلب اللاعب إعطاءه مهلة وعدم إصدار قرارات ضده حتى تظهر نتيجة العينة الثانية، حيث يستند اللاعب في طلبه أنه لو تعاطى منشطات أو تعمد إفساد التحليل، ستظهر في نتيجة العينة الثانية.



كان الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، قد فجر مفاجأة، في وقت سابق، بتصريحاته عندما قال إن هناك بعض اللاعبين يتناولون المنشطات في الدوري المحلي.



وبعد مرور وقت بسيط على تلك التصريحات، خرج بتصريحات أخرى في أحد البرامج التليفزيونية، موضحًا: «هناك لاعب دولي كبير ومهم، لم ينضم إلى منتخب مصر في الفترة الماضية، يواجه مشكلة كبيرة وأزمة منشطات.. هذا اللاعب عانى من نفس الأزمة خلال وقت سابق، لكنه تخطى المشكلة وقتها ولم يتعرض للإيقاف، وأتمنى من الله أن تنتهي أزمته الحالية على خير... هذا اللاعب " حدوته" ومهم جدًا وقصته ستُنشر على نطاق واسع في الفترة المقبلة».