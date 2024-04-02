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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام ينعى والد أليو ديانج لاعب الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج

تلقى الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا حزينًا حيث غيّب الموت والده أجيبو ديانج مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك " خالص التعازي في والد اللاعب أليو ديانج"

ونعى الاتحاد المالي لكرة القدم وفاة والد ديانج قائلا:” تعلم اللجنة التنفيذية لاتحاد مالي لكرة القدم بحزن وفاة السيد أجيبو ديينج ديت بابا والد الدولي المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري”.

وكان أليو ديانج، بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

 

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