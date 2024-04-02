عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد العوضي: كلمة الرئيس السيسي "خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني" بالولاية الجديدة

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق سيادته ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.


وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا الي أن  اليوم هو بداية لجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى، التي بدأتها القيادة السياسية الرشيدة علي منذ 2014 وحتي الان،  لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الإنجازات والمشروعات والمبادرات والقرارات في عشرة سنوات لم تشهدها البلاد علي مدار 30 عاماً، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة خلال هذه الفترة.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخطاب الرئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمده ست سنوات قادمه، واصفاً أيها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني، خلال فتره الولاية الجديدة في مقدمتها حمايه وصون امن مصر القومي، بالإضافة إلى أنها بعث بالعديد من الرسائل للمصريين والعالم اجمع علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات ، مؤكدا انها بعث برساله طمأنة للمصريين علي حجم التغير والرؤية المستقبلية للأجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمنها منذ عقود مضت.

ودعا النائب اللواء أحمد العوضي، الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية، مثمنا ما يتحقق، بصورة يومية، في مصر، من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات، معرباً عن عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسيرة العمل والتنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.


وأكد القيادي بحماة الوطن، دعم الحزب قيادة ونواب وأمانات علي مستوي المحافظات،  لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة،  والوقوف خلف قيادته الحكيمة من اجل الوطن والمواطن .. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها..

أحمد العوضى لجنه الدفاع والامن القومى مجلس النواب النواب حزب حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

30 قرشا إضافية .. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

ترشيحاتنا

مدحت صالح تخلى عني.. طارق فؤاد ينهار من البكاء بسبب مرضه

مصطفى شوبير يلقي الكرة في وجه رامز جلال.. والأخير يتوعده| شاهد

رامز جلال: مصطفى شوبير استعان بأبوه عشان يبوظ صفقة انتقال جابسكي للأهلي

ردا على استهداف بلدة يارين.. حزب الله يعلن قصف مستعمرة جشرهازيف الإسرائيلية

استقرار أسعار الذهب اليوم 2-4-2024

صلاة التراويح ليلة 24 رمضان من الجامع الأزهر.. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طرق تنظيف السجاد في المنزل

نيكول سابا تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

مسلسل جودر الحلقة 8 .. عودة ياسر جلال إلى مصر بعد غياب 10 سنوات

مش هتدفع 600 جنيه.. طريقة عمل المكشوفة في البيت

فيديو

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ