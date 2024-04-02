أحمد العوضي: كلمة الرئيس السيسي "خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني" بالولاية الجديدة

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق سيادته ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.



وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا الي أن اليوم هو بداية لجنى ثمار المشروعات القومية الكبرى، التي بدأتها القيادة السياسية الرشيدة علي منذ 2014 وحتي الان، لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العديد من الإنجازات والمشروعات والمبادرات والقرارات في عشرة سنوات لم تشهدها البلاد علي مدار 30 عاماً، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة خلال هذه الفترة.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخطاب الرئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمده ست سنوات قادمه، واصفاً أيها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني، خلال فتره الولاية الجديدة في مقدمتها حمايه وصون امن مصر القومي، بالإضافة إلى أنها بعث بالعديد من الرسائل للمصريين والعالم اجمع علي استكمال مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات ، مؤكدا انها بعث برساله طمأنة للمصريين علي حجم التغير والرؤية المستقبلية للأجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمنها منذ عقود مضت.

ودعا النائب اللواء أحمد العوضي، الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية، مثمنا ما يتحقق، بصورة يومية، في مصر، من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات، معرباً عن عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسيرة العمل والتنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.



وأكد القيادي بحماة الوطن، دعم الحزب قيادة ونواب وأمانات علي مستوي المحافظات، لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، والوقوف خلف قيادته الحكيمة من اجل الوطن والمواطن .. حفظ الله مصر وشعبها وقائدها..