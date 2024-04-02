بـ 100 راجل الحلقة 23.. سمية الخشاب وسما إبراهيم تقـ.تلان محمد خميس

شهد مسلسل "بـ100 راجل" الحلقة 23 تطورا جديدا فى الأحداث حيث اتفاقت غالية "سمية الخشاب" مع أختها سونة أن تجعل راضي يأتي لها، لتقوم غالية بخطف راضي وتسأله عن مهران وماذا يخطط لها، ولكنه لا يقول لها شيء غير أن مهران استلم شحنة سلاح من صقر ويهددها أنه سيقتلها بعد خروجه لتقوم "مشيقة" أو "سما إبراهيم"بإطلاق الرصاص على راضي “محمد خميس” وتقتله، وتخبرها غالية أنهم يحب أن ينتقموا من مهران وتأمر رجالها بحرق المخازن التي تحتوي على السلاح الذي استلمه مهران من صقر.

يعلم صقر أن التاجر الذي أخبره هاني عنه هو مهران لينصدم ويسأله كيف هرب، ويذهب مهران بعد علمه بحرق المخازن لـ صقر ويوجه لها الاتهام أنه السبب في حرق المخازن ويخبره أنه هكذا ستبدأ بينهما حرب، لينكر صقر أنه السبب في حرق المخازن ويخبره أن يحضر له دليل يثبت أنه من فعل هذا وسيعطي له شحنة سلاح بديل للمحترقة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.