الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إنشاء أول مصنع لشركة ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو توطين صناعة النقل الكهربائي في مصر.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي النقل والصناعة، الذي أُعلن خلاله عن انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الدولي TransMEA 2025 والدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي للصناعة MEA Industry Expo، أن القطار السريع والمونوريل يُعدّان من الصناعات التي تسهم في نقل الدول إلى مرحلة تكنولوجية متقدمة، لما لهما من دور في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، فضلًا عن دمج أحدث تقنيات الاتصالات وأنظمة التحكم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع أنظمة التحكم الخاصة بوسائل الجر الكهربائي مثل المونوريل والقطار السريع، على أن يليهما مصنع ثالث لتصنيع القطارات نفسها، لافتًا إلى أن الأرض المخصصة للمشروع الأخير جاهزة بالفعل.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال النقل الكهربائي والصناعات المتقدمة المرتبطة به.