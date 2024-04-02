عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

خطوات التقديم للحصول
خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويت

أعلنت الجريدة الكويتية، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا تقريبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفرة الكويتية لدى القاهرة، باستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين وذلك وفقًا للمادة 18.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، بعدما كشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت، عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية.


خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويت


تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:


الشيخ زايد - هايبر وان 6 أكتوبر.
القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.
وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.

المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.
مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.
6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل بالكويت

 

  1. توضع جميع المستندات في ظرف، بشرط أن تكون مستوفيه جميع الطلبات، وأول تلك المستندات هي استخراج سمة الدخول «يتم استخراجها من موقع وزارة القوى العاملة الكويتية على الإنترنت».
  2. أصل جوز السفر بشرط أن يكون ساريًا، وتوضع صورة ضوئية منه مدون عليها رقم الهاتف.
  3. تقديم أصل عقد العمل مصدق من وزارة الخارجية الكويتية و السفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.
  4. أصل شهادة المعامل المركزية ومطابقة لرقم جواز السفر.
  5. أصل قسيمة إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادرة من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.
  6. ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.
  7. تقديم أصل الكشف الطبي ساري، وصادر من خلال التسجيل على موقع وافد، ومعتمد بختم شوهد من المكتب الصحي الكويتي.
     
  8. صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبيه» جديدة موجهة إلى السفارة، وأن تكون خالية من الأحكام الجنائية، وأن يكون تاريخ الصحيفة يعقب تاريخ استخراج سمة الدخول.
     
استخراج تصاريح العمل تصاريح العمل صحيفة الجريدة الكويتية رئيس مجلس الوزراء كيفية استخراج كيفية استخراج تصاريح العمل موقع وزارة القوى العاملة خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت تأشيرة الكويت تأشيرة عمل بالكويت عمل بالكويت الجريدة الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

30 قرشا إضافية .. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب اليوم 2-4-2024

كيفية سداد فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2024

انخفاض كبير بسعر طن الحديد والأسمنت اليوم

وظائف خالية في وزارة المالية.. قدم الآن

انخفاض سعر الذهب اليوم 1 - 4 - 2024 في رمضان

1200 جنيه ايجار شهريًا .. شروط حجز شقق الإسكان

كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

شروط مسابقة العمال الجديدة 2024 بوزارة الأوقاف

ترشيحاتنا

انفوجراف.. إنجازات التأمين الشامل في عهد الرئيس السيسي قائد الإصلاح الصحي بمصر

فى خطوات بسيطة .. استخرج القيد العائلى من الإنترنت

حافلة النصر تتعرض لحادث سير قبل مواجهة أبها بالدوري السعودي

السنغال.. الرئيس فاي يؤدي اليمين الدستورية صحبة زوجتيه

ركعاً سجداً.. الأطفال يملؤون الجامع الأزهر في العشر الأواخر

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مبيعات تسلا من السيارات الصينية.. تفاصيل

بعد الإقبال الكثيف على شرائها.. تأخير تسليم سيارة شاومي الكهربائية 7 شهور

تتخطى 100 ألف جنيه.. مي عمر تتعرض لهجوم بسبب سعر إطلالتها الرمضانية

طريقة عمل بسكويت الكاكاو والسادة زي المحلات

فيديو

سر جهاز يلازم أحمد رفعت لمدة عام.. ما قصته؟

استكمال الحوار الوطني.. ماذا قال السيسي في أول كلمة بعد تنصيبه رئيسا؟

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ