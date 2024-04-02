بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

أعلنت الجريدة الكويتية، فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا تقريبًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وجه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفرة الكويتية لدى القاهرة، باستقبال طلبات إصدار تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين وذلك وفقًا للمادة 18.

خطوات التقديم للحصول على تأشيرة الكويت

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية استخراج تصاريح العمل والسفر، بعدما كشف الموقع الرسمي لسفارة الكويت، عن المستندات المطلوبة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على تصريح عمل للسفر إلى الدولة العربية.



خطوات التقديم للحصول على تأشيرة عمل بالكويت



تجهيز كافة المستندات وتقديمها إلى شركة «إيجيبت إكسبرس» (فيدكس) على أحد العناوين التالية:



الشيخ زايد - هايبر وان 6 أكتوبر.

القطامية - بنزين شيل أوت النخيل طريق السخنة خلف صيدلية العزبي.

وبمجرد انتهاء المعاملات سيتم التواصل مع المتقدم، وإبلاغه بموعد الحصول على تأشيرة وتصريح العمل.

المهندسين - 3 شارع صلاح جاهين متفرع من شارع أحمد عرابي بجوار عمر افندي.

مدينة نصر - مول سيتي ستارز الدور الخامس.

6 أكتوبر - بنزين شيل أوت طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار بوابة التحصيلات والبريد المصري.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح عمل بالكويت