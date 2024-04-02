5 أيام.. ديوان الخدمة المدنية يحدد إجازة عيد الفطر في الكويت



أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت الدكتور عصام الربيعان ‬⁩ تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2024 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد ‏للسنة الهجرية 1445 .

جاء فيه تعطيل العمل بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من 9 الجاري واستئناف الدوام 14 منه.

وكان مجلس الوزراء الكويتي اصدر اليوم في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، قرارا بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من شهر ابريل الحالي.



وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك سيتم اعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 أبريل.

كما أناط المجلس بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.