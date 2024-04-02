حافلة النصر تتعرض لحادث سير قبل مواجهة أبها بالدوري السعودي

تعرضت الحافلة التي تقل فريق النصر إلى ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية" لمواجهة أبها، لحادث سير مفاجئ.

ويحل النصر ضيفا ثقيلا على أبها مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن حافلة النصر تعرضت لحادث سير بسيط، قبل وصولها لملعب المباراة، ما أدى لتعطلها.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين اضطروا للسير على الأقدام لمسافة قصيرة.

وبحسب الصور التي نشرتها الصحيفة، احتكت مقدمة حافلة النصر بأرضية المسار بالقرب من مدخل ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية".

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل مباراة اليوم، برصيد 59 نقطة، متخلفا بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال، بينما يأتي أبها في المركز ال16 ب22 نقطة.