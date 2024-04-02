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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشيخ أحمد تميم: نحن نمدح حضرة سيدنا النبي بالكلام الطيب المأثور

القارئ الشيخ أحمد
القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي

حضر الإعلامي يسري الفخراني جانبا من مقراة القرآن الكريم في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها, والتقى في برنامج باب رزق على قناة دي إم سي, بمشاهير قراء دولة التلاوة والإنشاد.. وقال القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي إن الله سبحانه وتعالى جل شأنه هو أول من مدح حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المجيد في قولته تعالى: “ألم نشرح لك صدرك..”

 وتابع: المراغي: هذا مدح قرآني, بينما نمدح نحن حضرة سيدنا النبي بالكلام الطيب المأثور عن أسلافنا كأشعار وقصائد الإمام البصيري رحمه الله والمداحين في عصرنا الحالي والعصور المختلفة مثل سيد المداحين الشيخ علي محمود رحمه الله.

 وأشار التميمي إلى ان الشيخ علي محمود هو من علم كبار الموسيقيين في عصرنا الحالي المقامات الموسيقية وبدون نوتة موسيقية.. وأكثر من تأثر بالشيخ علي محمود الموسيقار محمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد وسيد مكاوي وغيرهم والشيخ سيد درويش.

 وأنشد الشيخ المراغي:” الله الله الله على سيدنا رسول الله.. سيدنا النبي حنيين هين كده ولين.

 بيين يا زين بيين حسن رسول الله”.. صلى الله عليه وسلم.. وأنشد القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي:”الاهي يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا جان ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام وأن تعلي قدرها وشأنها بين الأنام وأن تكلأها بعنايتك ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام”.. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.

كبار الموسيقيين مسجد السيدة نفيسة الشيخ سيد درويش القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي الطاروطي

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