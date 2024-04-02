الوصل يتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات بالفوز على الجزيرة 3-0

نجح الوصل في التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، اليوم، بفوز كبير على الجزيرة بنتيجة 3-0، في مباراتهما بالدور ربع النهائي على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويلتقي الوصل في المربع الذهبي، مع الفائز غدا الأربعاء، في مواجهة العين واتحاد كلباء، في مباراتهما بالدور ربع النهائي على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

وأثمر الضغط المبكر من الوصل عن هدف في الدقيقة 7، عندما أخطأ ماتس جوهان، لاعب الجزيرة، في التعامل مع كرة سهلة داخل منطقة الجزاء، ليخطفها علي صالح، ويمرر الكرة إلى فابيو دي ليما، ليضع الكرة بسهولة في المرمى.

وعاد وأخطأ جوهان مجددا في إرجاع الكرة إلى حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، وخطف هاريس مهاجم الوصل الكرة، ولعبها من الخط الجانبي داخل المرمى الخالي، ولحق بها المدافع محمد العطاس، وأبعد الكرة منقذا الجزيرة من هدف ثانٍ في الدقيقة 8.

وتطور الأداء الهجومي للجزيرة دون أي خطورة تذكر، بعد أن فشل في إيجاد الحلول اللازمة لاختراق دفاعات الوصل، والذي شكلت هجماته المرتدة خطورة كبيرة، وكاد لاعبه نيكولاس خيمينيز، أن يعزز تقدم الوصل بهدف ثانٍ في الدقيقة 33، عندما مر بمهارة عالية وسدد كرة قوية أبعدها خصيف بشكل رائع.

وتصدى خالد السناني، حارس مرمى الوصل، للعديد من الفرص الخطيرة للجزيرة مع انطلاقة الشوط الثاني، ووسط ضغط الجزيرة، خطف البديل كايو كانيدو، الهدف الثاني للوصل بكرة رأسية قوية في لمسته الثانية في المباراة بالدقيقة 67، بعد ركلة حرة ارتكبت ضد اللاعب نفسه، ولعبت عرضية من خيمينيز.

وعزز الكوري سيو جونج، تقدم الوصل بهدف ثالث في الدقيقة 71، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكرة تهيأت أمامه بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن، لينهي على آمال الجزيرة في العودة إلى المباراة.

وأكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، بعد طرد لاعبه زايد الزعابي، لتدخله القوي مع لاعب الوصل علي صالح، واستفاد الوصل من النقص العددي للمنافس، في فرض سيطرته أكثر حتى نهاية المباراة، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.