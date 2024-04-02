في غياب ميتروفيتش| تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود بدوري روشن

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال نظيره الأخدود في الجولة 26 من المسابقة المحلية، علمًا بأن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بينما يقبع منافسه في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

ويغيب عن الهلال هدّافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الشباب الماضية.

ودفع جيسوس بصالح الشهري في هجوم الهلال، تعويضًا لميتروفيتش.

فيما يعود رينان لودي لمركز الظهير الأيسر، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري.