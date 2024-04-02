قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

تستمر معاناة الأهلي بسبب الغيابات في مواجهة سيمبا التنزاني، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل.

يغيب عن الأهلي بشكل مؤكد بسبب الإصابات المختلفة، وهي محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وإمام عاشور بجانب كريم وليد نيدفيد الذي يعاني من رشح في الركبة ولم يشارك حتى الآن في تدريبات الفريق الأحمر.

شارك وسام أبو علي في تدريبات الفريق الجماعية وبات جاهزا من الناحية الطبية، وتبقى مشاركته في يد المدرب مارسيل كولر، وفقا لتقييم حالته الفنية.

كما أن محمد الضاوي "كريستو" يؤدي التدريبات بشكل طبيعي، وجاهز للقاء ويبقى قرار الاستعانة به في يد كولر.

يذكر أن الأهلي يفتقد في المباريات الأفريقية، الثنائي غير المقيد أفريقيا عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا بتنزانيا.