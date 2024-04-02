أبوجبل يفجر مفاجأة عن فشل الانتقال للأهلي ومصطفى شوبير يلقي الكرة بوجه رامز..فيديو

وقع، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.

أبو جبل يفجر مفاجأة لأول مرة عن الانتقال للأهلي



كشف حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، سبب عدم الانتقال للنادي الأهلي بعد الأخبار الكثيرة بشأن التفاوض، والاتفاق على الانتقال في أثناء معسكر المنتخب، قبل تولي الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، إن السبب في عدم الانتقال يرجع لأشخاص معروفة، ولا داعي لذكر الأسماء، ولم يذكر أسماء، ولكن أكد أن هناك بعض الأشخاص وراء عدم الانتقال.

شاهد.. أبو جبل ومصطفى شوبير في الأوضة السودة بـ رامز | ماذا حدث؟

تعرض حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، ومحمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، لمواقف محرجة في أثناء التواجد ببرنامج رامز جلال وتحديًا في موقع الأوضة السوداء.

وقال حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، إنه يخاف من الكلاب، وتوعد رامز جلال، كما انفعل مصطفى شوبير، وقال:" بخاف من الكلاب".



ألفاظ خارجة من مصطفى شوبير وأبو جبل لـ رامز جلال.. شاهد

وجه حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، ومحمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، ألفاظا خارجة لـ رامز جلال.

وقال رامز جلال إن هذا الكلام غير مقبول، والكابتن أحمد شوبير لازم يربي ابنه عشان بيقول كلام خارج.

محمد أبو جبل: أنا حارس مصر الأول وشرف لي الانتقال للأهلي



رد محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، على سؤال "انت ليه عايز تروح النادي الأهلي، بعد كل اللي حصل؟" وقال أبو جبل “الشرف لأي حد أنه ينتقل للنادي الأهلي”.



كما قال حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، إن محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول.

تحت ضغط|رامز جلال يسأل أبو جبل عن سبب فشل صفقة انتقاله لـ الأهلي



وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء.



سأل رامز جلال محمد إبو جبل عن سبب فشل الصفقة مع الأهلى، هل مصطفى شوبير استعان بوالده لعدم استكمالها الصفقة لفشل إنتقاله النادي الأهلي، فرد عليه أبو جبل وقال: لا مفيش الكلام ده.. أنا معرفش ان شويبر ادخل او لا.. والله معرفش اي حاجة عن الموضوع ده.

ووجه رامز جلال سؤال أخر لـ أبو جبل: انت انشغلت عن البطولة وقعدت تمضي في عقود وتفاوض وتاخد شيكات، فرد عليه وقال: كل شئ قسمة ونصيب.

رامز جاب من الآخر.. انهيار شوبير وأبو جبل بسبب الكلب الألماني| شاهد





وقع، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.



فقد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي أعصابة عندما أمره رامز جلال الدخول الغرفة السوداء والجري على السير، وتفاجأ بالكلب الأسود الالماني ورائه ينبح ويهجم عليه .

وصرخ مصطفى شوبير خوفا من الكلب قائلا «يا رامز يا رامز مبحبش الكلاب يا رامز وبخاف منهم».

رامز جلال: مصطفى شوبير استعان بأبوه عشان يبوظ صفقة انتقال جابسكي للأهلي





أكد الفنان رامز جلال أن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، استعان بوالده الكابتن أحمد شوبير، من أجل إفشال صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، للنادي الأهلي.

ورد حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، وقال “بلاش منه الكلام ده يا رامز”، ودخل في حالة الضحك على الهواء، وقال " كل شيء نصيب".



مصطفى شوبير يلقي الكرة في وجه رامز جلال.. والأخير يتوعده| شاهد





وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.



وألقى مصطفى شوبير الكرة في وجه رامز جلال بعد ما أمره يتخطى الـ 20 عده بقدمه وهو جالس.

وعلق رامز جلال قائلا : انت كده حدفتها فيا .. شاهد يا كابتن شوبير مااشي، فرد عليه مصطفى شوبير قائلا : اه علشان اللي عملته كتير.

أحمد شوبير وراء عدم انتقالك للأهلي.. أبو جبل يرد لأول مرة





قال رامز جلال إن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، استعان بوالده الكابتن أحمد شوبير، من أجل إفشال صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، للنادي الأهلي.

قال رامز جلال إن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، استعان بوالده الكابتن أحمد شوبير، من أجل إفشال صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، للنادي الأهلي.

جابسكي يتوعد رامز جلال على الهواء



وجه حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل الشهير بـ جابسكي، تهديد لـ رامز جلال على الهواء قائلا:" اللي بتعمله ده مش في مصلحتك، وانت هتشوف".



ورد رامز جلال على كلام محمد أبو جبل، قائلا:" انت تتوعدني وبتهددني".