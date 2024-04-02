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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد شوبير وراء عدم انتقالك للأهلي.. أبو جبل يرد لأول مرة

صدى البلد

قال رامز جلال إن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، استعان بوالده الكابتن أحمد شوبير، من أجل إفشال صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، للنادي الأهلي.

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أبو جبل يفجر مفاجأة لأول مرة عن الانتقال للأهلي

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قبل نهاية الشوط الأول | سقوط أبو جبل ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

ورد حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، وقال “بلاش منه الكلام ده يا رامز”، ودخل في حالة الضحك على الهواء، وقال " كل شيء نصيب".

 

وقع كل من، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

محمد أبو جبل أبو جبل النادي الأهلي مصطفى شوبير احمد شوبير

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