قبل نهاية الشوط الأول | سقوط أبو جبل ونزول الطاقم الطبي لعلاجه

تشهد مباراة منتخب مصر وكرواتيا أجواء حماسية كبيرة وهجمات متبادلة بين المنتخبين خاصة بعد إحراز هدف لكل فريق واهداف الفراعنة لأكثر من فرصة محققة.



وشهدت الدقيقة 32 من عمر المباراة، سقوط الحارس أبو جبل على أرضية الملعب للإصابة ونزول الطاقم الطبي لعلاجه.

تشكيل منتخب مصر يكون على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

- الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

- الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة - عمر مرموش - محمود تريزيجيه.

- الهجوم: مصطفى محمد.

وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة، ستحسم المباراة عبر ركلات الترجيح. ويحق لكل منتخب إجراء 6 تغييرات خلال المباراة. يأتي منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بفوزه على تونس بركلات الترجيح.