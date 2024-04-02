رامز جاب من الآخر.. انهيار شوبير وأبو جبل بسبب الكلب الألماني| شاهد

وقع كل من، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.

فقد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي أعصابة عندما أمره رامز جلال الدخول الغرفة السوداء والجري على السير، وتفاجئ بالكلب الأسود الالماني ورائه ينبح ويهجم عليه .

وصرخ مصطفى شوبير خوفا من الكلب قائلا «يا رامز يا رامز مبحبش الكلاب يا رامز وبخاف منهم».

من جانبه إنفعل محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي «يا رامز كفاية يا رامز الموضوع لو وصل للكلب مش هيبقى حلو»..