تحت ضغط|رامز جلال يسأل أبو جبل عن سبب فشل صفقة انتقاله لـ الأهلي

وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء.

سأل رامز جلال محمد إبو جبل عن سبب فشل الصفقة مع الأهلى، هل مصطفى شوبير استعان بوالده لعدم استكمالها الصفقة لفشل إنتقاله النادي الأهلي، فرد عليه أبو جبل وقال: لا مفيش الكلام ده.. أنا معرفش ان شويبر ادخل او لا.. والله معرفش اي حاجة عن الموضوع ده.

ووجه رامز جلال سؤال أخر لـ أبو جبل: انت انشغلت عن البطولة وقعدت تمضي في عقود وتفاوض وتاخد شيكات، فرد عليه وقال: كل شئ قسمة ونصيب.