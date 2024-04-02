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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال: مصطفى شوبير استعان بأبوه عشان يبوظ صفقة انتقال جابسكي للأهلي

صدى البلد

أكد الفنان رامز جلال أن حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، استعان بوالده الكابتن أحمد شوبير، من أجل إفشال صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، للنادي الأهلي.

 

ورد حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، وقال “بلاش منه الكلام ده يا رامز”، ودخل في حالة الضحك على الهواء، وقال " كل شيء نصيب".

 

وكان قد كشف حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، سبب عدم الانتقال للنادي الأهلي بعد الأخبار الكثيرة بشأن التفاوض، والاتفاق على الانتقال في أثناء معسكر المنتخب، قبل تولي الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق.

 

وقال حارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، إن السبب في عدم الانتقال يرجع لأشخاص معروفة، ولا داعي لذكر الأسماء، ولم يذكر أسماء، ولكن أكد أن هناك بعض الأشخاص وراء عدم الانتقال.

 

وقع كل من، حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

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