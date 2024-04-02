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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد أبو جبل: أنا حارس مصر الأول وشرف لي الانتقال للأهلي

صدى البلد

رد محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، على سؤال "انت ليه عايز تروح النادي الأهلي، بعد كل اللي حصل؟" وقال أبو جبل “الشرف لأي حد أنه ينتقل للنادي الأهلي”.

كما قال حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، إن محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول.

وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" اليوم الثلاثاء.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

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