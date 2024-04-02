خالص العزاء.. أحمد شوبير ينعى والد «اليو ديانج» نجم النادي الأهلي

تلقى الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا حزينًا حيث غيّب الموت والده أجيبو ديانج مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "خالص العزاء في وفاة والد المالي أليو ديانج لاعب النادى الأهلى".

ونعى الاتحاد المالي لكرة القدم وفاة والد ديانج قائلا:” تعلن اللجنة التنفيذية لاتحاد مالي لكرة القدم بحزن وفاة السيد أجيبو ديينج ديت بابا والد الدولي المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي المصري”.

وكان أليو ديانج، بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏