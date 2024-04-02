لاشين: شاركت في الحشاشين من خلال مراجعة أسماء الأماكن والشخصيات ورباعيات الخيام

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الاداب بجامعة عين شمس، إنني شاركت في العمل الدرامي الأبرز هذا العام وهو الحشاشين، من خلال إرسال ورق المسلسل كامل، لمراجعة 3 قضايا مهمة في مسلسل الحشاشين.

وأضاف "لاشين" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القضية الأولي بالمسلسل، هي "ربعيات الخيام"، حيث وضع مؤلف العمل عبد الرحيم كمال 25 رباعية، حيث استعان بترجمات تراثية إلى حد ما ودوري هنا مراجعته هل هي تتسق مع الأصل أم لا، بالإضافة إلى إعادة صياغة وترجمة بعد الربعيات للتناسب مع الذوق المصري.

ونوه، أن عمر الخيام، كان لديه ما يقرب من 250 رباعية، والمؤكد منهم حوالي 80 رباعية فقط، مؤكدًا أن الشاعر أحمد رامي ترجم عدد منها من الثقافة الإنجليزية والفارسية.

وتابع، أن القضية الثانية التي شاركت في مراجعتها، هي أسماء الأماكن والشخصيات، مؤكدًا أنها من الامور الهامة، حيث كان لابد أن تكون ذو نطق صحيح لعدم الخطأ في التاريخ، بالإضافة إلى تدريب الفنان نيقولا معوض على نطق الألفاظ والجمل الفارسية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.