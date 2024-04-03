تحييد المنفذ.. إصابة 4 شرطيين في حادث دهس بإسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 4 شرطيين أحدهم في حالة خطيرة جراء عملية دهس ببلدة كوخاف يائير وسط البلاد.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بعد دهس الضباط، توجه المنفذ بعد ذلك إلى نقطة التفتيش 109 القريبة حيث حاول طعن قوات الأمن في الموقع التي تمكنت من “تحييده”، دون تحديد ما إذا كان قد قُتل.

وفتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا في الهجوم.

وقالت السلطات الطبية إنه بالإضافة إلى الشرطي البالغ من العمر 23 عامًا الذي أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى قريب، أصيب شرطي آخر (46 عاما) بجروح متوسطة وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة.