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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صلاح يشاهد مسلسل "أشغال شقة" ويشارك ستورى على إنستجرام

صدى البلد

شارك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، ستورى عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وهو يشاهد مسلسل “أشغال شقة”.

كشفت الفنانة أسماء جلال عن معاناتها فى كواليس مسلسل “ أشغال شقة” الذى شارك فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني .

وقالت أسماء جلال فى تصريحات لبرنامج ل"et بالعربي": أن كواليس مسلسل “أشغال شقة” كانت شاقة للغاية ، خصوصا أنها كانت تظهر بمظهر الفتاة السمينة وكانت ترتدي بدلة زيادة الوزن،  معلقا: “منظر البدلة كان بيخليني أشوف كوابيس”.

وأضافت أسماء جلال، قائلة: أنها سعيدة بردود فعل الجمهور والتفاعل الذى حققه المسلسل منذ إنطلاقة عرضه وحتى الحلقة الأخيرة.

ومسلسل أشغال شقة عرض فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي ، ومن بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، ومسلسل طايع بطولة الفنان عمرو يوسف، وفيلم بره المنهج بطولة ماجد الكدواني.

 

 

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