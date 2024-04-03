رئيس هيئة الاستثمار يفتتح توسعات الشركات التركية بمدينة العاشر من رمضان

افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصالح موتلو شين، السفير التركى فى مصر، عددا من خطوط الإنتاج والتوسعات لشركات تركية بمدينة العاشر من رمضان.



وواصل حسام هيبة، جولاته بافتتاح المصنع الجديد لشركة «جيد تكستايل» بمدينة العاشر من رمضان، لإنتاج المنسوجات والملابس الرياضية، ليصبح إجمالي عدد مصانع الشركة خمسة مصانع تضم حوالي 300 خط إنتاج في محافظات الشرقية والإسكندرية والإسماعيلية، باستثمارات تتجاوز 250 مليون دولار، وتعمل جميعها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة.



وقال سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة "جيد تكستايل"، إن توسعات الشركة ستؤدي إلى زيادة قيمة صادرات الشركة من ١٠٠ مليون دولار حاليا إلى ١٩٠ مليون دولار، وتوفير 20 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مقارنة بحوالي ٩ آلاف حاليا.



كما قام حسام هيبة بزيارة مصنع شركة "كيرفن" المتخصصة في تصنيع الحلويات والذي تم تأسيسه بشراكة مصرية تركية لتعزيز التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية، وجاء تدشين المصنع في ضوء التحديات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي ما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب.



ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الشركة 75 مليون دولار والمساهمة بشكل كبير في فتح آفاق جديدة للتصدير إلى دول أفريقيا والعالم العربي، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو 70٪ من إنتاجها.

ولم تقتصر إيجابيات وجود شركة "كيرفن" في مصر على تعميق الصناعة الوطنية، حيث توفر الشركة فرصاً هائلة لسلاسل الإمداد وللمصنعين المحليين لتصدير منتجاتهم، وفتح أسواق جديدة مما يُساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وإضافة إلى ذلك تُخطط "كيرفن" لزيادة استثماراتها في مصر بشكل كبير، حيث تعتزم إضافة أكثر من 12 خط إنتاج جديد في مصنعها خلال السنوات القادمة. وقد قامت الشركة بمضاعفة حجم استثماراتها الموجهه إلى مصر ليصل إلى 50 مليون دولار بحلول 2026.

وتُؤكّد هذه الاستثمارات على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، والتزامها بدعم الاقتصاد الوطني.