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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد بقطع الكهرباء في لبنان لعدة شهور

إيلي كوهين
إيلي كوهين

هاجم وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الطوارئ الإسرائيلي يورام لاريدو لتحذيراته بشأن حالة حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله.

وقال كوهين "تصريحات رئيس هيئة الطوارئ هذا الأسبوع غير مسؤولة، إن القول بأنه سيكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي على مدى عدة أشهر هو كلام غير مسؤول، وظيفته هي الاستعداد وعدم الدخول في الهستيريا".

وأضاف: إذا انقطع التيار الكهربائي في إسرائيل لساعات، ففي لبنان سينقطع التيار الكهربائي لشهور كاملة.. نحن نعمل على الاستعداد الجيد، أنا شخصيا لم أشتر مولدا".

وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين رئيس هئية الطوارئ الإسرائيلي يورام لاريدو إسرائيل وحزب الله التيار الكهربائي في إسرائيل لبنان

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