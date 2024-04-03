عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للوحات الفنية العالمية بشرم الشيخ للترويج للسياحة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء مع الرسامة العالمية

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الفنانة العالمية كارولينا بسكاري وسيد عبد الفتاح مدير عام منتجع دومينا كورال باى بشرم الشيخ،

تناول اللقاء بحث تنظيم معرض للوحات الفنية العالمية داخل مقر مبنى المحافظة بشرم الشيخ.

و رحب محافظ جنوب سيناء بفكرة المعرض ودعوة ومشاركة جنسيات مختلفة فيه لتنشيط السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ ، ووافق المحافظ على إقامة المعرض في نهاية شهر أبريل الحالي ودعوة معظم الجنسيات للمشاركة فيه وخصوصا السائح الأيطالي بهدف تنشيط وعودة السياحة الإيطالية في شرم الشيخ.

يشار إلى أن الفنانة كارولينا بسكاري هي زوجة أوجينيو برياتوني مالك اكبر  منتجع إيطالي بشرم الشيخ.

من جانبها هنأت الفنانة التشكيلية محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي جائزة رجل العام "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي  .

حضر اللقاء الدكتور كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني ومصمم مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

معرض لوحات عالمية

FB_IMG_1712142417254
FB_IMG_1712142417254
FB_IMG_1712142393530
FB_IMG_1712142393530
FB_IMG_1712142414344
FB_IMG_1712142414344
جنوب سيناء شرم الشيخ معرض لوحات عالمية تنشيط السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

موضوعات متعلقة

استعدادا لعيد الفطر.. منع الإجازات وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق في جنوب سيناء

أيقونة ثلاثية.. متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد البشارة القبطي بمعرض مؤقت للآثار

ترشيحاتنا

بعد دقوا الشماسي.. إعلان جديد مُهدد بالوقف لهذا السبب

عاوزين مني إيه.. محمد رمضان ينفعل بوجه مدير فندق شهير

أكثر من 800 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان المدمر

هل تعاود الكهرباء الانقطاع في العيد؟| مصير تخفيف الأحمال بعد انتهاء رمضان

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وتجمعا لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية

أعمال العشر الأواخر من رمضان.. اغتنمها فى الثلث الأخير من الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل أول مكالمة في التاريخ من الهاتف المحمول

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

فيديو

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ