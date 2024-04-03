معرض للوحات الفنية العالمية بشرم الشيخ للترويج للسياحة

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، الفنانة العالمية كارولينا بسكاري وسيد عبد الفتاح مدير عام منتجع دومينا كورال باى بشرم الشيخ،

تناول اللقاء بحث تنظيم معرض للوحات الفنية العالمية داخل مقر مبنى المحافظة بشرم الشيخ.

و رحب محافظ جنوب سيناء بفكرة المعرض ودعوة ومشاركة جنسيات مختلفة فيه لتنشيط السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ ، ووافق المحافظ على إقامة المعرض في نهاية شهر أبريل الحالي ودعوة معظم الجنسيات للمشاركة فيه وخصوصا السائح الأيطالي بهدف تنشيط وعودة السياحة الإيطالية في شرم الشيخ.

يشار إلى أن الفنانة كارولينا بسكاري هي زوجة أوجينيو برياتوني مالك اكبر منتجع إيطالي بشرم الشيخ.

من جانبها هنأت الفنانة التشكيلية محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي جائزة رجل العام "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم ، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي .

حضر اللقاء الدكتور كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني ومصمم مبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

معرض لوحات عالمية

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