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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يكشف عن تعبئة جديدة للجيش الروسي تستعد لها موسكو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تستعد لحشد 300 ألف جندي إضافي بحلول يونيو المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 3000 قنبلة جوية موجهة و600 طائرة بدون طيار و400 صاروخ على أوكرانيا في مارس وحده.

وتابع: "كثفت روسيا حملتها الجوية طويلة المدى على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية خلال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى تدمير جزء آخر من نظام تعثر بالفعل بسبب القصف الروسي السابق خلال الحرب  الشاملة التي استمرت 25 شهرا".

وبشكل منفصل، زادت روسيا من استخدامها للقنابل الموجهة التي يتم إسقاطها جوا في مناطق الخطوط الأمامية في الأشهر الأخيرة. ويتم إسقاطها من الطائرات الحربية داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، وبطلك فهي تصيب أهدافها بسرعة عالية.

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