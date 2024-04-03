روجينا: أنا ست بيت وبعرف أخرج من الشخصيات اللي بجسدها

قالت الفنانة روجينا إن والدتها قامت بتربيتها على أن تكون زوجة وربة منزل وتهتم بأسرتها على جميع الأصعدة.

وأضافت “روجينا”، خلال حلولها ضيفة عبر برنامج “نجوم رمضان أقربلك” على “نجوم إف إم”، مع إنجي علي، أنها تستمتع بالقيام بالمهام المنزلية دائما وأنها لا تعتمد على وجود المساعدين معها بالمنزل.

واستكملت روجينا حديثها، قائلة إن المسئوليات الأسرية والإهتمام بتفاصيل أسرتها هى التى تساعدها على الخروج سريعا من الأدوار التى تجسدها دائما فى أعمالها الفنية ، معلقة: "دا الي بيساعدني من الخروج من اى شخصية بجسدها هو اني برجع لحياتي الطبيعية وانشغل فى تفاصيل بناتي وتفاصيل حياة روجينا الحقيقية وإلا ممكن اتجنن لأن الشغلانة دي فيها لوسة".

وشاركت الفنانة روجينا فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل "سر إلهي" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا منذ إنطلاقة عرضه.

أحداث مسلسل “سر إلهي”

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

أبطال مسلسل “سر إلهي”

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.