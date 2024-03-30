هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

قالت الفنانة هلا السعيد أن مشاركتها فى مسلسل “المداح” على مدار أربع سنوات أعطتها ثقل فني.

أضافت هلا السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن أدائها فى مسلسل المداح مختلف تمامًا عن أدوارها التى جسدتها من قبل بسبب صعوبة وقوة الدور، وشعورها الدائم بأن مشاركتها فى أدوار أخري لم تساوي صعوبة دور هبة التى تجسده ضمن أحداث مسلسل المداح4.

واستكملت هلا السعيد حديثها معلقة: “لما بشارك فى أعمال تانية غير المداح بقيت أحس اني مش بمثل لأني ببقي عايزة أدوار صعبة زي دوري فى المداح4 ودوري فى الأدوار الملبوسة صعب وجديد عليا بس سعيدة أنها نجحت والناس صدقتها”.

وعن الإستعانة بأشخاص تعرضوا بحالات من قبل ، قالت هلا السعيد أنها بالفعل قابلت أشخاصا مثل صابر المداح و قاموا بعلاج أشخاص ممسوسة وأشادوا بأدئها لأن جسدت الدور بدقة لكنها لم تقابل أشخاص تعرضوا للمس.

وعن الاختلاف الملحوظ فى شخصية هبة التى تجسدها هلا السعيد على مدار أجزاء المسلسل، قالت هلا السعيد: أن شخصية هبة تشهد فى هذا الجزء اختلافا بسبب التروما التى تواجهها بعد أن قتلت والدتها، ولكن الجن المصاحب لها فى هذا الجزء، أضعف من الأجزاء الماضية.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وانضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.

ويعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.