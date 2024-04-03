خبير جيولوجي: قوة زلزال تايوان المدمر تعادل تفجير 32 قنبلة نووية

قال جو كايفن، الرئيس السابق لمركز الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان ، أن الزلزال الذي هز تايوان صباح الأربعاء يعادل تقريبًا قوة الانفجار الذي أحدثته 32 قنبلة نووية مماثلة للقنبلة الذرية من طراز "ليتل بوي" التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما باليابان في 6 أغسطس 1945.

ووفقا له، كما نقلت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة، فإن 'زلزالًا بقوة 7.2 درجة يعادل تقريبًا حوالي 32 قنبلة نووية من النوع الذي ألقي على هيروشيما، وفي الوقت نفسه، أطلق أحد أقوى الزلازل المسجلة في تايوان على الإطلاق، والذي وقع عام 1999، طاقة تعادل انفجار 46 قنبلة نووية، حسبما أشار المتخصص.

وضرب صباح اليوم، أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما الجزيرة.

وشعر السكان في جميع أنحاء الجزيرة بهزات تحت الأرض بقوة 7.2 درجة في مقاطعة هوالين، تم تسجيلها الساعة 07:58 صباحًا (02:58 صباحًا بتوقيت موسكو).

ووفقا لخبراء الزلازل، كان مركز الزلزال في الساحل الشرقي للجزيرة، على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة هوالين، وعلى عمق 15.5 كيلومتر.

وشعر سكان مقاطعتي فوجيان وجيانغشي على الساحل الشرقي للصين بالزلزال بقوة.

نفذت الولايات المتحدة القصف الذرّي على هيروشيما وناغازاكي في أغسطس 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية بهدف معلن رسميًا وهو التعجيل باستسلام اليابان.