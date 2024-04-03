الحكومة الإسبانية تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات مقتـ.ل 7 من موظفي الإغاثة بغزة

طالب رئيس الحكومة الإسبانية من إسرائيل بتوضيح ملابسات وظروف مقتل 7 من موظفي الإغاثة العاملين ضمن طاقم "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اختار يوليو المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية نظرا لأن هذا الموعد يأتي بعد الانتخابات الأوروبية الشاملة التي ستأتي في 9 يوليو.

وأوضح أنه بعد الانتخابات سيتضح المشهد السياسي في أسبانيا إذا بقي "سانشيز" وحزبه على رأس الحكومة يمكن أن يسير قدما، ويؤكد ما صرح به بنية إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.