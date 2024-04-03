عاجل.. الأمم المتحدة تعلق حركة أطقمها في غزة لمدة 48 ساعة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق حركة أطقمها العالمين في مجال الإغاثة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة ستعلق الحركة في غزة ليلا 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي 7 من عاملي الإغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـلهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتلهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه الشديد لمقتل 7 من العاملين بالمجال الإغاثي من منظمة المطبخ المركزي العالمي -بينهم أمريكي- في غارة إسرائيلية بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.

وأضاف في بيان إن التحقيق الشامل الذي تعهدت إسرائيل بإجرائه، يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه على الملأ.