عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. الأمم المتحدة تعلق حركة أطقمها في غزة لمدة 48 ساعة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق حركة أطقمها العالمين في مجال الإغاثة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة ستعلق الحركة في غزة ليلا 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، قتل الاحتلال الإسرائيلي 7 من عاملي الإغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـلهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتلهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه الشديد لمقتل 7 من العاملين بالمجال الإغاثي من منظمة المطبخ المركزي العالمي -بينهم أمريكي- في غارة إسرائيلية بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.

وأضاف في بيان إن التحقيق الشامل الذي تعهدت إسرائيل بإجرائه، يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه على الملأ.

الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل جثامين موظفي المطبخ المركزي إلى معبر رفح

الاتحاد الأوروبي: نشعر بالصدمة جراء قـ.تل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي

الأمم المتحدة غزة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاحتلال الاسرائيلي المطبخ المركزي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

موضوعات متعلقة

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على منطقة الزهراء وسط غزة

ملك الأردن للمجتمع الدولي: اتحركوا فورا للحد من الكارثة الإنسانية في غزة

قطر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية مقـ.تل عاملي الإغاثة بقطاع غزة

أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة في قطاع غزة

العاهل الأردني وجوتيريش يؤكدان ضرورة توفير الحماية للعاملين بمنظمات الإغاثة في غزة

الخارجية القطرية توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن غزة

شيخ الأزهر خلال استقباله وفد الإنجيلية للتهنئة بالعيد: غزة مأساة إنسانية تاريخية

ترشيحاتنا

ضياء السيد: ولاد الحلال سخنوا حسام حسن على محمد صلاح خلال السنوات الماضية

عاجل.. الأمم المتحدة تعلق حركة أطقمها في غزة لمدة 48 ساعة

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

فنان كوميدي وزوجته.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

لاتفيا تكشف حقيقة إنشاء الناتو صندوقا بـ100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

العشر الأواخر من رمضان.. أزهري يوضح سنن الرسول لإحيائها بالتفصيل | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها الأخير |شاهد

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ