هيئة البث الإسرائيلية: حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني على حادثة الاغتيال بدمشق

أكدت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلاح الجو في حالة تأهب قصوى خشية الرد الإيراني على حادثة الاغتيال في دمشق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن إسرائيل سوف تضرب أعداءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وذلك ردا على التهديدات القادمة من إيران بالانتقام من إسرائيل بعد عملية الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق الذي أسفر عن مقتل أعضاء بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وقال جالانت في نهاية تمرين للجبهة الداخلية الإسرائيلية "إننا نزيد من استعدادنا، وفي الوقت نفسه نقوم أيضا بتوسيع عملنا ضد حزب الله، وضد الكيانات الأخرى التي تهددنا، ونحن نضرب أعداءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".