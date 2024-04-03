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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجين عمران: اتجوزت وأنا عندي 16 سنة.. أولادي هم أصحابي

الاعلامية لجين عمران
الاعلامية لجين عمران

قالت الإعلامية لجين عمران، إنها تزوجت وهي في عمر الـ16 عاما، وأنجبت ابنها الأكبر وهي في سن الـ17 عاما وابنتها وهي في سن الـ19 عاما، ولذلك ليس هناك فارق سنوات  بينهما كبير جدًا، منوهة بأنها تتعامل مع أولادها على أنهما أصدقاء.

 

وشددت "لجين عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن أولادها أكبر من شقيقتها الأصغر، منوهة بأن أكثر شيء يجعلها سعيدة هو علاقتها بأهلها وأولادها، مؤكدة أن سعادة أولادها وأسرته سبب دخولها في حالة من الرضا والحب.

 

وأوضحت لجين عمران، أنها دائمًا ما تؤكد لابنتها بأنها ستعيش بالطريقة التي تختارها دون تدخل من أحد، مشددة على أنها توافق أن تتزوج ابنتها من رجل في مستوى مالي منخفض، وتابعت: "المال هو آخر ما يهم ابنتي وهي راضية من داخلها بشكل كبير.. ستساعدهم في البداية ولكن هي من تتحمل اختياراتها".

لجين عمران حبر سري أسما إبراهيم توك شو رمضان 2024

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