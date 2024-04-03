مفاجآت في تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيل فريقه لمباراة لوتون تاون، المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودفع أرتيتا بثلاثي هجومي، مكون من: لياندرو تروسارد وكاي هافيرتز ورييس نيلسون، بينما استبعد بوكايو ساكا من قائمة المباراة.
وجاء تشكيل آرسنال كاملا، كالآتي:
حراسة المرمي: ديفيد رايا
خط الدفاع
زينتشينكو - جابرييل - بن وايت - ويليام ساليبا
خط الوسط
توماس بارتي - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز -
خط الهجوم
إميل سميث رو - لياندرو تروسارد - رييس نيلسون.
وعلى الجانب الآخر، يمثل لوتون في المباراة الليلة، الأسماء التالية:
حراسة المرمي: كامنسكي
خط الدفاع
دايكي هاشيوكا - تيدين منجي - كابوري - تاونسند
خط الوسط
باركلي - كلارك - بيلي رودوك
خط الهجوم
أونيدينما - دوجاتي - موريس.