قلع الحجر الحلقة 24.. محمد رياض يحزن على فراق زوجته

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 24 تطور جديد فى الأحداث حيث يعيش فرماوى حالة من الحزن بعد وفاة زوجته الثانية عواطف “مروة عبد المنعم” وتترك له طفلا.

بينما تكتشف عائلة فرماوى أو العمامرة أن ابنه حرازى “عبد العزيز مخيون ” على علاقة بأحد أبناء عائلة الشواكيش حيث يجمع بينهما قصة حب وهو ما اعتبره فرماوى نوعا من كسر العادات والتقاليد كما أن هناك حالة ثأر تجمع بين العائلتين.

ويواجه فرماوى شقيقته روحية “سوسن بدر” بما اقترفته فى حق عائلتها وكسر العادات والتقاليد.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.