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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمشاركة وزير الرياضة.. تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج لدعم القيادة السياسية

دشين اتحاد شباب المصريين
دشين اتحاد شباب المصريين بالخارج

شهدت احتفالية تدشين اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مشاركة واسعة من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان ، حيث شارك الدكتور أشرف  صبحي وزير الشباب ، والنائب هشام الحصري رئيس  لجنة الزراعة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مكاتب اللجان النوعية بالبرلمان .

 

وقال وزير الشباب ، خلال الحفل الذي أقامه اتحاد شباب المصريين بالخارج ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، أن الوزارة حريصة علي دعم الاتحاد خاصة أن القيادة السياسية تعطي اهتماما خاصا  لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن.

مؤكدا أن فكرة تأسيس اتحاد شباب المصريين يحقق هدف مهم  من خلال الربط بين الوطن الام والمصريين  بالخارج وهو ما سيتم تفعيله من خلال مجلس إدارة الاتحاد  بوضع تصورات ورؤية لإتاحة المشروعات  التي تجذب ابناءنا بالخارج .

وأشار إلي أن اتحاد الشباب أحد الاذرع التي تعتمد عليها الوزراة   لتحقيق مصالح أبناء مصر لافتا إلي أن تدشين الاتحاد  سميا يأتي مع مناسبة سعيدة وايام مبروكة لا سيما أنه جاء مع تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة فضلا عن ايام العشر الاواخر في رمضان مؤكدا أن ما شاهده الجميع في العاصمة الادارية من منشآت ومبني البرلمان أمر مبهر للجميع.


ومن جانبه بعث الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد برقية  برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى  بمناسبة تنصيبه رئيسا لمصر لفترة ثالثة ، وهو ما يأتي  استكمالا لتلك الإنجازات العملاقه التى حدثت فى عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفتره الماضيه وليستكمل  ما بدأه من مشروعات عملاقه مشيدا  بالطفرة التي حدثت في مصر وهو ما يعكس  اهتمام الرئيس بكل فئات الشعب ومنهم الشباب والمصريين فى الخارج.

وأوضح  الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وظروف لم تشهدها مصر عبر العصور، مؤكدا أن القيادة السياسية أعطت اهتماما غير مسبوق للمصريين الخارج ومنحتهم امتيازات لم تحدث في عهد أي رئيس سابق.
وأشار إلى أن الحكومة بلورت توجيهات القيادة السياسة واهتمامها بالمصريين بالخارج إلى واقع ملموس، منها مبادرات مشروعات بيت الوطن وسيارة لكل مغترب وغيرها من المبادرات، وهو يعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كل للدعم اللازم لأبنائنا في الخارج.
وأشاد حسين بجهود الجاليات المصرية  واعضاء اتحاد المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر حيث حرصوا علي الوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة بقوة في الانتخابات في صورة عكس شكل حضاري عن الدولة المصرية .

كما أشاد بجهود وزارة الشباب في دعم الاتحاد وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي علي تقديم كافة الدعم وتقديم التيسيرات اللازمة من  أجل ان يقوم الاتحاد بواجباته  منوها الي النجاح المتميز فى ادارة الانتخابات الرئاسية لاعضاء الاتحاد   بالتعاون مع وزارة الخارجيه والهجره والجهات المعنيه وحشد ابناء مصر فى الخارج لذلك وان الفتره القادمة ستشهد نشاطا غير عاديا بإذن الله للاتحاد وأنشطة فى الدول التى يعيش فيها المصريين خارج الوطن.


من جانبه قال الإعلامي علاء خليل أن الاتحاد  سيفعل نشاطه بتوقيع  بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارت المعنيه بالمصريين في الخارج والجهات المعنيه لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطه مختلفه وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيهم .

فيما أكد المهندس امجد المناوي وشريف النسيري ومحمد شحاتة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أن أن اهداف الاتحاد تتصمن ايضا العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصيه فضلا عن المساعده على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه.
من جانبه  أكد أحمد عزام المدير التنفيذى للاتحاد و الدكتور احمد نظمي أن الاتحاد يسعى الي  على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصيه فضلا عن المساعده على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه

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