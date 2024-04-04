لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن ملح الليمون.

وقالت سماح نوح: "ملح الليمون منظف ممتاز للسيراميك للبلاط أو لأحواض المطبخ والحمام وللملابس البيضاء.



وحذرت سماح نوح من استخدام ملح الليمون لتنظيف الطعام فقد يستخدمه البعض لغسل وتنظيف الممبار والكرشة.

وأشارت إلى أن ملح الليمون، عبارة عن حمض اسمه حمض الستريك وصرحت به منظمة الصحة في الاستخدام كمادة حافظة لبعض المشروبات والأطعمة، ولكن بنسبب محددة وبمعايير محسوبة.

وأردفت: استخدامه في غسيل أي منتجات مثل الكرشة، ممكن جدا يتسبب في تغيير ملحوظ الريحة وطعم المنتج ويؤثر عليه، ومن إضراره على الصحة يسبب القيء ومشاكل هضمية وقرح في الفم والمعدة وإسهال، لذلك فهو مكون غير صحي لغسيل الممبار والكرشة رغم أنه ينظفهم جيدا، ولكن هناك طرق آمنة أفضل.





