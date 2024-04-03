عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدرس إلغاء تصنيف الحوثيين إرهابيين بهذا الشرط

صدى البلد

في تطور حديث، تفكر الولايات المتحدة في إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين في اليمن إذا أوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وما حوله. ويأتي هذا الإعلان وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة حركة المرور البحرية في المنطقة بسبب الهجمات التي يقودها الحوثيون.

وفقا لبلومبرج، أعرب تيم ليندركينغ، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن إلى اليمن، عن أمله في التوصل إلى حلول دبلوماسية خلال مؤتمر صحفي، مشددًا على ضرورة إيجاد "طرق دبلوماسية خارجية" لتهدئة التوترات وإلغاء التصنيف الإرهابي المفروض على الحوثيين في نهاية المطاف. واعترف ليندركينغ بأنه على الرغم من تنفيذ غارات جوية ضد منشآت الحوثيين في اليمن، إلا أن السبل الدبلوماسية تظل حاسمة للتخفيف من حدة النزاع.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر. وقد أدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.

وعلى الرغم من الضغوط الدولية، لم يظهر الحوثيون أي علامات على التراجع، بما في ذلك الحوادث الأخيرة بما في ذلك اختطاف سفينة جالاكسي ليدر في نوفمبر والهجمات اللاحقة على سفن أخرى. وشدد المبعوث الأمريكي، أثناء مناقشة التدابير المحتملة لخفض التصعيد، على أهمية إطلاق سراح طاقم السفينة المختطفة كبادرة حسن نية.

وجرت مناقشات ليندركينغ في مسقط، عمان، الوسيط الرئيسي بين القوى الغربية وقيادة الحوثيين. وشدد على الحاجة الملحة لاستئناف محادثات السلام بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، والتي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول. ويشهد اليمن حربا أهلية منذ أكثر من عشر سنوات، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة.

وتسعى السعودية، وهي لاعب رئيسي في الصراع اليمني، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الحوثيين العام الماضي. لكن الهدنة الهشة تواجه تحديات وسط الأعمال العدائية المستمرة والتوترات الجيوسياسية.

في الختام، فإن الإلغاء المحتمل لتصنيف الحوثيين كإرهابيين من قبل الولايات المتحدة يعكس جهدًا دبلوماسيًا لمعالجة الأزمة البحرية المتصاعدة في البحر الأحمر. على الرغم من شن الغارات الجوية، إلا أن الحوار يظل ذا أهمية قصوى لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في اليمن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

سوناك: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي

ترشيحاتنا

مفاجآت باعترافات طفلة سورية تعدى عليها طالب جامعة شهيرة بأكتوبر |خاص

الاقتصاد المصري بخير.. 40 مليار دولار تنعش خزينة البنك المركزي وتعيد الحياة إلى الجنيه

علامات ليلة القدر.. ليلة صافية لا برد فيها ولا حر ولا عواء كلاب

موجهة الشكر لـ مصر.. سلطنة عمان تستقبل جرحى فلسطينيين من غزة للعلاج |صور

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

البيت الأبيض يعلق على رفض زعماء الجاليات الإسلامية دعوة بايدن للإفطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

اوعى تشتريها.. «سلامة الغذاء» تحذر من نوع جبنة موتزريلا ينتشر بالأسواق

بشرى لسكان تلك المدن| أسعار أراضي الإسكان المتوسط.. اعرف الشروط

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ