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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 4 أبريل

صدى البلد

 

 

يقدّم موقع "صدى البلد" لـ قرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 4 ابريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 47.70 جنيها في ميد بنك.

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سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024


سعر الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.33 جنيه للشراء، مقابل 47.47 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، مقابل 47.74 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 46.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.30 جنيه للشراء، مقابل 47.40  جنيه للبيع.


 

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 47.64 جنيه للشراء، مقابل 47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46  جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.36 جنيه للشراء، مقابل 47.46 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.30 جنيه للشراء، مقابل 47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.35 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار


سعر الدولار في ميد بنك : 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 47.30  جنيه للشراء، مقابل 47.40  جنيه للبيع.

 

   

 

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