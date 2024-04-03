تحذير من إرسال قوات لـ كييف.. روسيا وفرنسا تؤكدان الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو ناقشا إمكانية إجراء محادثات بشأن الصراع في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية نادرة اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الوزارة دون الخوض في تفاصيل: "تمت الإشارة إلى الاستعداد للحوار بشأن أوكرانيا. ويمكن أن تستند نقاط البداية إلى مبادرة اسطنبول للسلام".

وأكد شويجو، اليوم الأربعاء، أن نشر فرنسا المحتمل لقوات في أوكرانيا سيخلق مشاكل لباريس نفسها.

ولفت "لا معنى لعقد اجتماع بشأن أوكرانيا في جنيف من دون مشاركة روسيا".