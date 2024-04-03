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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يعلن استهداف مبنى يتمركز به جنود الاحتلال في مستعمرة المطلة

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاربعاء، أنه استهدف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة.

وقال الحزب في بيان له، عبر قناته على تليجرام، إنه دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 10:20 مبنىً يتموضع فيه جنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب حزب الله اللبناني أنها استهدفت تموضع للاحتلال من ضمن مواقع عسكرية يستهدفها الحزب يوميًا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر حزب الله أن استهدف موقعا لقيادة سرية مستحدثا خلف ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.

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