جالانت: الحرب مع حزب الله صعبة على إسرائيل ولكنها كارثة على لبنان

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء، مناورة لفحص جاهزية الجبهة الداخلية المدنية في منطقة حيفا لسيناريوهات الحرب بين إسرائيل وحزب الله والاستعداد الشامل لجميع الهيئات.

قال جالانت في نهاية التمرين: لا نرغب في حرب في لبنان، أقول لكم إن مثل هذه الحرب ستكون تحديا صعبا لدولة إسرائيل، لكنها ستكون كارثة على حزب الله ولبنان، لا أقل من ذلك وخاصة في بيروت وجنوب لبنان."

وأضاف "إننا نزيد من استعدادنا، وفي الوقت نفسه نقوم أيضا بتوسيع عملنا ضد حزب الله، وضد الكيانات الأخرى التي تهددنا، ونحن نضرب أعداءنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع: "علينا أن نكون مستعدين ومستعدين لكل سيناريو وكل تهديد، ضد الأعداء القريبين وضد الأعداء البعيدين"، في إشارة إلى التهديدات الإيرانية.

واستطرد"سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وسنعرف كيف نهاجم أعداءنا ونحن ملتزمون بالاستعداد سواء في الجيش الإسرائيلي، سواء في النظام الأمني ​​أو في المجال المدني".