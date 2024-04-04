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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحري حول تجسس عامل على طالبات جامعة شهيرة في أكتوبر

صدى البلد

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام عامل بالتلصص على طالبات داخل دورة المياه في جامعة خاصة شهيرة. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وكيفية تسلل المتهم الى الجامعة. 

 

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وكشفت التحقيقات الأولية أن بلاغا ورد إلى قسم شرطة أكتوبر من أمن جامعة شهيرة خاصة بمدينة ٦ أكتوبر بضبط عامل داخل دورات مياه الفتيات بعدما استغاثت طالبة لرؤيته أثناء مشاهدته للفتيات داخل الحمام. 

وأضافت التحقيقات أن المتهم تسلل لداخل الجامعة واعتلى السور المطل على دورات المياه واختلس النظر للداخل على الفتيات فالقي القبض عليه وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

تجسس عامل جامعة شهيرة أكتوبر النيابة العامة قسم شرطة أكتوبر

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